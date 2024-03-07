Задержаны возможные участники банды убийц из 90-х В Петербурге задержали возможных участников банды 1990-х годов за убийства

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали в Санкт-Петербурге еще пятерых человек, подозреваемых в совершении убийств в составе банды в 1990-х годах, сообщило ГУ МВД России по городу и Ленинградской области. По данным ведомства, задержанным от 48 до 50 лет.

В ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного по факту убийств нескольких жителей Северной столицы в 90-е годы, сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области установили и задержали еще пятерых участников преступной группы в возрасте от 48 до 50 лет, — заявили в ГУ МВД.

Пятеро задержанных могут быть причастными к убийству 51-летнего криминального авторитета и одной девушки. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 61-летнего экс-главаря банды и его сообщников, подозреваемых в убийстве двух подельников в 1997 году. Причиной убийства стала кража из общака.

Вместе с этим житель Ростовской области предстанет перед судом за похищение, совершенное в 2005 году. Мужчина увез двух свидетелей по уголовному делу на ферму и там три недели принуждал их к даче ложных показаний. Пострадавшим удалось сбежать и обратиться в полицию.