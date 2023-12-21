Задержаны воры, обокравшие дом российского сенатора в Подмосковье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Задержаны два злоумышленника, которые в ноябре текущего года вломились в коттедж сенатора Владимира Полетаева в подмосковной Истре, сообщает Telegram-канал Baza. Ворами оказались два безработных россиянина. Один из них уже был судим по трем статьям: за кражу, разбой и незаконное приобретение огнестрельного оружия.

Из дома сенатора преступники вынесли 200 тысяч рублей наличкой и ювелирные украшения. Они проникли в коттедж через пластиковую дверь. Одному из задержанных 34 года, другому — 50 лет.

Об инциденте стало известно 24 ноября. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Преступники оставили после себя отпечатки пальцев, следы обуви и записи с камер видеонаблюдения.

После ограбления сенатора злоумышленники также проникли в соседний дом. Оттуда они вынесли драгоценностей на 10 млн рублей. Как и в случае с домом члена Совета Федерации, они отжали пластиковую дверь запасного входа. Поиск ценностей в помещениях занял у них несколько минут.

Также сообщалось, что в Новосибирске уборщика-мигранта заподозрили в краже 1 млн рублей у предпринимателя. По факту произошедшего тоже было возбуждено уголовное дело.