В социальных учреждениях России выявили опасные продукты «Известия»: в соцучреждениях 22 регионов России выявили небезопасные продукты

В школах, детских садах и больницах 22 регионов России выявили опасные для здоровья человека продукты, сообщают «Известия» со ссылкой на отчетные данные Россельхознадзора. Больше всего нарушений обнаружили в Ярославской области, процент выявляемости составил 64, далее следует Тверская область (56,8%), Ростовская (54,2%), Мурманская (51,3%) и Карелия (46,8%). Россельхознадзор проверил почти 16 тысяч учреждений и 9 тысяч поставщиков продукции, из которых более трети поставляли ее с нарушениями.

Ярославская (64%), Тверская (56,8%), Ростовская (54,2%), Мурманская (51,3%) области, а также Карелия (46,8%) стали лидерами по выявленным нарушениям при поставках небезопасной продукции в социальные учреждения, — говорится в сообщении.

В качестве примера издание приводит ООО «Южный молочный завод», которое ввело в оборот 9 тонн молока неустановленного происхождения. В 9 из 13 проб этой продукции обнаружили растительные и прочие добавки. Также издание сообщает о взятых пробах продукции подмосковного ООО «АМК». В 26 из 29 взятых пробах нашли сорбиновые и бензойные кислоты.

Ранее ведомство обнаружило живые личинки рода аnisakis, нематод, скребней, трематод, цестод в продукции трех производителей красной икры на Сахалине. В ведомстве заверили, что продукт в продажу не поступил, поскольку сырье для расфасовки было изъято на этапе экспертизы.