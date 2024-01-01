Задержаны еще двое поджигателей покрышек в подъездах перед Новым годом В Петербурге задержали двоих поджигателей покрышек в парадных перед Новым годом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали еще двоих поджигателей покрышек в парадных, в отношении 16-летних подростков возбудили уголовное дело. Из-за действий предполагаемых злоумышленников подъезд ранним утром заволокло дымом, пишет Telegram-канал «Петербургская полиция».

31 декабря в 04:20 в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о пожаре в парадной дома 5 корпус 1 по улице Будапештской: горела автомобильная покрышка. В тот же день в 20:00 по местам проживания сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении поджога по горячим следам задержаны двое 16-летних подростков, — говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества). Несовершеннолетние задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

В конце декабря в Петербурге задержали мужчину, который поджигал покрышки в многоквартирных домах. Всего орудовали двое, однако подельника пока не нашли. Задержанным оказался 34-летний безработный, который ранее был судим за подделку документов. Свой поступок он объяснил тем, что некий человек предложил ему в мессенджере подзаработать. Его целью было наказать одного из наркоторговцев. Подозреваемому предложили за это 25 тысяч рублей.

При этом преступники совершили поджог в нескольких домах Северной столицы. В течение одного дня в полицию поступило несколько жалоб на возгорание в парадных.