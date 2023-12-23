Задержанным за диверсию в Подмосковье оказался местный сирота

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что одним из обвиняемых по делу о поджоге релейного шкафа в Подмосковье является местный сирота. По его данным, летом глава Ступино лично вручил ему ключи от квартиры.

Как выяснил канал, 18-летний Станислав Ульзутуев учится в колледже на машиниста локомотива. Отмечается, что в августе молодой человек получил от государства собственную квартиру в подмосковном поселке Жилево в рамках госпрограммы «Жилище», по которой дают жилье детям-сиротам. Тогда глава города Сергей Мужальских пожелал Ульзутуеву, чтобы у него в будущем «все складывалось удачно».

22 декабря Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении двух молодых людей 17 и 18 лет за поджог релейного шкафа на перегоне Михнево — Усады в Подмосковье. Указания перед диверсией они получали через мессенджер. Они подожгли релейный шкаф на 320-м километре перегона Михнево — Усады Павелецкого направления Московской железной дороги, расположенного в Ступинском районе Московской области. Подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение. Свою вину они признали и раскаялись.

За день до этого из-за поджога релейного шкафа было задержано движение двух пассажирских поездов в Краснодаре. Злоумышленники повредили оборудование в нескольких километрах от краснодарского вокзала на перегоне Краснодар-Сортировочный — Лорис. На месте происшествия полицейские обнаружили плоскогубцы и тряпичные салфетки. Поджигатели разыскиваются.