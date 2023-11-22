Задержанный за «мертвые души» подполковник полиции застрелился в Анапе «Сапа»: начальник санатория МВД «Юность» покончил с собой в Анапе

Фото: ФКУЗ санаторий «Юность» МВД России

Александр Богославский

Telegram-канал «Сапа» сообщает, что в Анапе нашли тело начальника санатория «Юность» МВД РФ Александра Богославского, подозреваемого в махинациях с «мертвыми душами». По предварительным данным, 64-летний подполковник внутренней службы покончил с собой.

По данным «Сапы», тело Богославского нашли во дворе его собственного дома на улице Пионерской в Анапе. Местные правоохранительные органы эту информацию не комментировали.

О задержании Богославского стало известно 12 ноября. Его подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По версии следствия, он фиктивно трудоустроил в санаторий «Юность» МВД РФ по меньшей мере 110 человек. За каждого такого «сотрудника» здравнице выделялись деньги из государственного бюджета.

В пресс-службе Следственного комитета по Краснодарскому краю отмечали, что Богославскому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как подполковник оказался у себя дома, неизвестно.

Ранее сообщалось, что на железнодорожной станции в Архангельске в купе поезда нашли тело сотрудника регионального управления МВД. Следственный комитет начал проверку.