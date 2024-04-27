Задержанный за издевательства над людьми «спортик» извинился перед жертвами Уроженец Украины задержан в Ростове за избиения провинившихся закладчиков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону задержан 17-летний уроженец Украины, которого подозревают в серии преступлений против местных жителей, сообщает «360». После задержания у себя дома молодой человек извинился перед всеми, кто пострадал от его злодеяний.

Приношу свои искренние извинения перед всеми гражданами Российской Федерации, которые пострадали от меня или от моих злостных деяний. Я признаюсь всем сердцем и всей душой, что я такие вещи исполнял. Справедливость меня нашла, я был наказан. Слава России, — сказал молодой человек на камеру.

Задержанный публиковал в своем Telegram-канале видео, на которых избивал местных жителей. В том числе закладчиков, которые провинились перед наркошопами.

Ранее сообщалось, что следствие уже начало расследование уголовного дела по статье «Хулиганство». Подозреваемому может грозить до семи лет тюремного заключения. Ему также предъявляются обвинения в принадлежности к группировкам наркоторговцев, для которых он вымогал деньги у должников.

26 апреля националист Владислав Поздняков опубликовал в своем Telegram-канале видеозаписи, сделанные треш-блогером, который называет себя Packol. На них крупного телосложения молодой мужчина вместе с приятелями избивает людей, принимает наркотики и требует у фармацевта продать ему рецептурные препараты.

Поздняков сообщил, что мужчина работает «спортиком» — так называют людей, которых наркоторговцы нанимают для наказания провинившихся курьеров. Также утверждается, что он продавал фальшивые удостоверения государственных служащих, в том числе сотрудников администрации президента России.