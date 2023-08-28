Задержанный за избиение журналистки Al Jazeera Arabic у «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге Игорь Бердов заявил следователям, что был в состоянии алкогольного опьянения и не отдавал отчет своим действиям. По его словам, девушку он ударил впервые. Задержанный признал вину и раскаялся за свой поступок. Видео его допроса опубликовал Telegram-канал SHOT.