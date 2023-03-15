Задержанный в Подмосковье россиянин с автоматами назвался «вагнеровцем»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области задержали уроженца Алтайского края с двумя автоматами Калашникова и боеприпасами к ним, он заявил, что является бойцом частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», сообщает РБК со ссылкой на источники в полиции. По словам мужчины, он приехал в регион в отпуск после участия в спецоперации на Украине.

Инцидент произошел в Одинцовском районе. Сотрудник ГИБДД остановил для проверки документов Honda Pilot, за рулем которой находился 25-летний мужчина. При досмотре машины в багажнике были обнаружены автоматы и 30 патронов к ним.

Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Подмосковный главк МВД и пресс-служба компании «Конкорд», произошедшее пока не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что на Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге полицейские изъяли охотничий нож Mr. Blade с надписью «ЧВК „Вагнер“» у 47-летнего мужчины. Он заявил, что участвовал в спецоперации на Украине и данный нож получил в награду за хорошую службу. Подразделение, в котором он служил, мужчина полицейским не назвал, а отсутствие документов на нож, квалифицированный экспертами, как холодное оружие, объяснил их утерей.