Задержанный с плакатом рязанский активист зафиксировал побои

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Задержанный 30 марта в Рязани активист Лев Соколов зафиксировал побои после пребывания в полицейском участке, медицинское заключение есть в распоряжении Telegram-канала ASTRA. Мужчина оказался в полиции после выхода на пикет с плакатом, надпись на котором предлагала задержать Соколова тому, кто против боевых действий.

ASTRA сообщает, что, по словам самого Соколова, в отделе МВД у него сразу забрали телефон и отключили связь, а затем присутствующих на допросе людей не устроил его отказ разговаривать.

Сразу начали спрашивать, что я, кто я, зачем вышел с плакатом. Я ответил: «Ребята, все, что в паспорте, вы видите. Остальное — 51-я статья» [Конституции РФ]. Они сразу стали хмурыми. Закрыли дверь в кабинет, — рассказал активист.

Соколов заявил об избиении и унижениях, он намерен подать заявление в Следственный комитет. На него оформили протокол о дискредитации ВС РФ.

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