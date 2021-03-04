Задержанный под Калининградом террорист заявил, что он смертник

https://static.news.ru/photo/d6435d50-7cce-11eb-9fda-96000091f725_660.jpg Фото: ФСБ РФ

Мужчина, задержанный за подготовку теракта под Калининградом, заявил, что является смертником. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Россиянина заметили за подготовкой теракта на объекте энергетики Калининградской области. Видео его задержания публикует ТАСС.

В ролике показано, как силовики врываются в дом и задерживают подозреваемого. Кроме того, в видео сотрудники ФСБ показывают компоненты для взрывчатки — калиевую и кальциевую селитру, а также использующиеся как поражающие элементы болты.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт на территории Калининградской области. Преступники планировали совершить его на одном из местных объектов энергетики.

Планировавшего теракт гражданина России уже задержали и возбудили в его отношении уголовное дело. Мужчина не только готовился к совершению теракта. Он также занимался вербовкой других жителей Калининградской области для участия в террористической деятельности.