Задержанный отобрал пистолет у полицейского и попытался бежать из отдела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT пишет, что задержанный за кражу телефона мужчина в Челябинской области напал на полицейского в отделе, отобрал пистолет и попытался скрыться. Канал сообщает, что 52-летний подозреваемый не имел судимостей, а побег не удался — его перехватил у выхода другой сотрудник.

По данным журналистов, пострадавшего 36-летнего капитана доставили в хирургическое отделение городской больницы с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и переломом ноги. SHOT отмечает, что против мужчины за насилие возбудили уголовное дело по статьям «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Хищение либо вымогательство оружия». В сумме с наказанием за кражу это грозит лишением свободы на срок до 25 лет.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после нападения гражданина Узбекистана на сотрудницу полиции на Люблинской улице в Москве. Злоумышленник был задержан. Он подозревается в применении насилия в отношении представителя власти.

До этого вооруженный ножом мужчина напал на полицейских у здания УМВД в Нижнекамске в Татарстане. По данным СМИ, пострадали двое правоохранителей, их отправили в больницу, а нападавшего задержали. Ему 24 года, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере и ранее был судим по наркотической статье.