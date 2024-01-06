Задержанный боксер избил полицейского в отделе и сбежал встречать Новый год Baza: КМС по боксу избил полицейского в отделе полиции в Кирове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кандидат в мастера спорта по боксу, задержанный за хулиганство, избил полицейского и устроил побег из отделения в Кирове, чтобы отметить Новый год дома, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, запертый в ИВС мужчина попросился в туалет, а после того как 23-летний сержант открыл клетку, задержанный набросился на него с кулаками.

Мужчину задержали утром 27 декабря за попытку попасть в квартиру к своей бывшей девушке. Он должен был отсидеть несколько суток ареста и встретить Новый год в камере, однако решил бежать и избил полицейского, чтобы выбраться. Нападавшего повторно задержали спустя 30 минут после побега.

Ранее в Московской области стражи правопорядка задержали 19-летнего местного жителя, который ударил кулаком в лицо сотрудника полиции. Молодой человек объяснил свой поступок тем, что проиграл другу спор. По данному факту проводится проверка.

До этого мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по полицейским из своего дома в Рязанской области. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось перекрывать дороги, чтобы избежать жертв, однако в результате стрельбы погиб один полицейский.

В декабре проститутка напала на сотрудника правоохранительных органов в Москве, избила его металлической ложкой для обуви и распылила в лицо перцовый баллончик. Полицейский под прикрытием проводил рейд по борделям столицы. После случившегося молодой человек отправился в больницу, где ему диагностировали ожог глаз и ушибы.