Задержанный ФСБ экс-сотрудник «Яндекса» сделал громкое признание Экс-сотрудник «Яндекса» после задержания признался в спонсировании ВСУ

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Задержанный бывший сотрудник «Яндекса» признался, что переводил деньги фонду помощи Вооруженным силам Украины «Вернись живым», сообщило РИА Новости. Агентство опубликовало видео момента задержания подозреваемого.

По данным агентства, мужчина также признался, что относится к действующей власти в России негативно.

Ранее в ФСБ сообщили, что на бывшего сотрудника «Яндекса» завели уголовное дело о госизмене. По данным службы, мужчина финансировал ВСУ, проживая в Нижегородской области РФ. В ФСБ установили, что фигурант переводил средства «на счет зарегистрированного на Украине фонда для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов» уже после начала российской специальной военной операции. Мужчина скрывался от частичной мобилизации за границей и привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах.

В прошлом году по статьям о государственной измене и шпионаже в России приговорили 48 человек. Этот показатель вырос в три раза в сравнении с 2022 годом. В июне 2023 года наказание за государственную измену было ужесточено вплоть до пожизненного заключения.