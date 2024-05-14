Задержанный блогер извинился за слова в адрес участников СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержанный в Зеленограде блогер извинился за слова в адрес участников СВО, сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале. Россиянин назвал свой поступок низким.

Во время стрима оскорбил честь и достоинство бойцов СВО и президента России, за что готов понести наказание. Прошу у всех прощения за сказанное мною. Это было низко, — сказал мужчина.

Ранее сообщалось, что в Зеленоградском административном округе Москвы задержали блогера, который угрожал участникам спецоперации расправой. Им оказался 36-летний уроженец Таганрога Ростовской области. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Заведено уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды с применением насилия или угрозой его применения. В квартире задержанного провели обыск, изъяты компьютерная техника и средства мобильной связи.

До этого в Свердловской области женщина убила участника спецоперации, который отказался покупать ей подарок. Перед этим злоумышленница распивала спиртное вместе с военным.