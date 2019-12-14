https://static.news.ru/photo/e3ad9da2-1f23-11ea-a89a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорт назначения прибыли все шесть рейсов, которые ранее были задержаны из-за тумана на территории Омска. Данной информацией с журналистами 15 декабря поделились сотрудники справочной городской авиагавани.

Из-за тумана многие рейсы были отправлены в другие города. Например, самолёты до Москвы доставляли до Тюмени и Новосибирска.

В настоящее время все рейсы прибыли в аэропорт назначения, — приводит ТАСС сообщение от справочной.

Ранее NEWS.ru передавал, что вечером 10 декабря на Крым опустился туман. По этой причине командиры пяти самолётов приняли решение совершить посадку на запасных аэродромах, расположенных в Сочи и Анапе. Об этом журналистам сообщили сотрудники пресс-службы авиаузла.