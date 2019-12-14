Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В аэропорт назначения прибыли все шесть рейсов, которые ранее были задержаны из-за тумана на территории Омска. Данной информацией с журналистами 15 декабря поделились сотрудники справочной городской авиагавани.

Из-за тумана многие рейсы были отправлены в другие города. Например, самолёты до Москвы доставляли до Тюмени и Новосибирска.

В настоящее время все рейсы прибыли в аэропорт назначения,приводит ТАСС сообщение от справочной.

Ранее NEWS.ru передавал, что вечером 10 декабря на Крым опустился туман. По этой причине командиры пяти самолётов приняли решение совершить посадку на запасных аэродромах, расположенных в Сочи и Анапе. Об этом журналистам сообщили сотрудники пресс-службы авиаузла.

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