Задержанному в Томске рэперу Платине вменили четыре административных статьи

Фото: Управление МВД РФ по Томской области

Роберт Плаудис (Платина)

МВД Томска в официальном Telegram-канале сообщило, что латвийский рэпер Платина (Роберт Плаудис) нарушил визовое законодательство России. После проверки базы данных выяснилось, что он въехал в страну по туристической визе. Однако Платина осуществлял на территории страны трудовую деятельность. На него составлены четыре административных протокола — за употребление наркотиков, их пропаганду, нарушении правил въезда и незаконную трудовую деятельность.

Мужчина помещен в специальное помещение для задержанных лиц и в ближайшее время будет доставлен в суд для принятия решения по административным материалам, — говорится в публикации ведомства.

Ранее Telegram-канал MASH сообщал, что сотрудники специального отряда быстрого реагирования (СОБР) задержали рэпера Платину прямо во время концерта. Согласно его информации, артист выступал в клубе Face, он отмечал свое 29-летие. Как уточнил канал, сотрудники силовых структур поднялись на сцену к Плаудису, после чего отвели именинника за кулисы. По его данным, некоторое время назад на рэпера пожаловалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она попросила полицию проверить тексты Платины на пропаганду наркотиков.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.