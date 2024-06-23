Задержанного менеджера Пригожина подозревают в вымогательстве 4 млн рублей Экс-менеджера «Патриота» Горбунова подозревают в вымогательстве 4 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшего топ-менеджера медиахолдинга «Патриот», связанного с предпринимателем Евгением Пригожиным, Илью Горбунова подозревают в вымогательстве 4 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. По ее данным, подозреваемый пытался получить деньги от председателя правления «Фонда развития новых медиа» Александра Малькевича.

Горбунов разработал план завладения денежными средствами М. путем выдвижения требования передачи ему чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих последнего или его близких либо иных сведений, способных причинить существенный вред правам или законным интересам М. <...> В ходе личной встречи выдвинул потерпевшему незаконные требования передачи ему (Горбунову) денежных средств в сумме 4 000 000 рублей, — говорится в сообщении.

Уточняется, что подозреваемый был схвачен УФСБ России с поличным в момент получения фиктивной мзды. Пресс-служба добавила, что суд продлил срок задержания Горбунова на 72 часа.

23 июня издание «Фонтанка» сообщило о задержании за вымогательство у спецпредставителя губернатора и кандидата в депутаты в Санкт-Петербурге медиаменеджеров, связанных с предпринимателем Евгением Пригожиным. Сотрудники ФСБ вместе с Горбуновым задержали и главного редактора «Конкретно.ру» Кирилла Метелева. «Фонтанка» пишет, что они длительное время требовали деньги у бывшего генерального директора телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича. По информации издания, он пытался их вразумить, но в итоге ему пришлось написать заявление в правоохранительные органы.