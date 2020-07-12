Задержаний на второй акции в поддержку Фургала в Хабаровске не проводилось

Несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала в Хабаровске прошёл без вмешательства полиции.
По данным ТАСС, все пришедшие на акцию граждане покинули место сбора — площадь Ленина перед зданием администрации края, их не задерживали. Официальной информации о точном количестве участников нет, но, по приблизительным подсчётам, в мероприятии
Акция началась в 12:00 по местному времени (05:00 мск). Пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко назвала митинг провокацией в целях дискредитации вчерашней акции поддержки.
Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Организованная преступная группа неоднократно совершала особо тяжкие преступные действия против жизни и здоровья предпринимателей. Сообщается, что помимо Сергея Фургала арестованы ещё четыре участника ОПГ.
Первая акция в поддержку арестованного губернатора прошла 11 июня в Хабаровске. Журналисты утверждают, что местная полиция передала «более реальное» число протестующих, но МВД занизило данные. По информации корреспондентов «Коммерсанта», в шествии
Как писал NEWS.ru ранее, несогласованные акции в Хабаровске в связи с арестом губернатора Сергея Фургала не связаны с партией ЛДПР. Политическая сила отрицает причастность к сегодняшнему митингу.
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