Задержаний на второй акции в поддержку Фургала в Хабаровске не проводилось

https://static.news.ru/photo/d62f56b8-c40d-11ea-946a-fa163e074e61_660.jpg Фото: t_khabarovsk/vk.com

Несанкционированный митинг в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала в Хабаровске прошёл без вмешательства полиции.

По данным ТАСС, все пришедшие на акцию граждане покинули место сбора — площадь Ленина перед зданием администрации края, их не задерживали. Официальной информации о точном количестве участников нет, но, по приблизительным подсчётам, в мероприятии приняли участие несколько сотен человек, значительно меньше, чем в акции, которая прошла 11 июля.

Акция началась в 12:00 по местному времени (05:00 мск). Пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко назвала митинг провокацией в целях дискредитации вчерашней акции поддержки.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей и в организации покушения на убийство. В Следственном комитете отметили, что преступления были совершены в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Организованная преступная группа неоднократно совершала особо тяжкие преступные действия против жизни и здоровья предпринимателей. Сообщается, что помимо Сергея Фургала арестованы ещё четыре участника ОПГ.

Первая акция в поддержку арестованного губернатора прошла 11 июня в Хабаровске. Журналисты утверждают, что местная полиция передала «более реальное» число протестующих, но МВД занизило данные. По информации корреспондентов «Коммерсанта», в шествии участвовали около 30 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru ранее, несогласованные акции в Хабаровске в связи с арестом губернатора Сергея Фургала не связаны с партией ЛДПР. Политическая сила отрицает причастность к сегодняшнему митингу.