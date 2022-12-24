Задержание планировавшего теракты бывшего «азовца» попало на видео РИА Новости: в ЛНР задержали планировавшего теракты бывшего «азовца»

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Народная милиция Луганской Народной Республики задержала бывшего бойца нацполка «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), передает РИА Новости. Его подозревают в подготовке терактов на территории региона. Задержание было снято на видео.

Спецслужбами России в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан бывший военнослужащий националистической организации «Азов», который осуществлял сбор сведений о местах дислокации подразделений ВС России, а также данных в отношении чиновников городских и районных администраций освобожденных в ходе специальной военной операции территорий ЛНР, — рассказал собеседник агентства.

На кадрах видно, что силовики проводят обыск в доме у подозреваемого. Во время мероприятия было обнаружено самодельное взрывное устройство. В его составе находились металлические поражающие элементы, а также средства дистанционного инициирования. Взрывотехники ликвидировали заряд на месте.

Ранее в ЛНР нашли два схрона с оружием для терактов на новогодних праздниках. В них обнаружили 10 мин калибра 82 миллиметра и 24 осколочно-фугасных и кумулятивных снаряда калибра 125 миллиметров в разрушенном здании местной школы.​ Их уничтожили на месте.