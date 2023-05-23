Задержание украинского шпиона с документами на гранатомет попало на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ФСБ опубликовала видео с задержанием украинского шпиона Андрея Петкевича в Туле, у которого изъяли гранатомет, документы на него и глушитель. На кадрах видно, как силовики проводят задержание, обыск и обнаруживают оружие с документацией.

За кадром слышно, как сотрудник ФСБ называет найденные документы технической документацией.

Петкевич приговорен тульским судом к 16 годам колонии по статье о шпионаже. По заданию украинских спецслужб он пытался выведать данные о стрелковом оружии у сотрудников оборонных производств.

Ранее сотрудники ФСБ перехватили 492 килограмма латиноамериканского кокаина на границе с Белоруссией в Смоленской области. При досмотре фуры с турецкими номерами был найден тайник, в котором хранились 116 упаковок с наркотиками. Представители спецслужб также узнали, что тем же маршрутом в сторону Польши едет еще одна машина, набитая наркотиками, в ней обнаружили 373 упаковки с кокаином.