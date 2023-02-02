Задержание ФСБ подозреваемого в финансировании ИГ попало на видео Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в финансировании ИГ в Севастополе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Севастополе мужчину, который подозревается в финансировании организации «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). На видео, опубликованном телеканалом «Звезда», показан сам момент задержания, а также изъятые у крымчанина мобильного телефона, литературы и оружия.

Установлено, что подозреваемый переводил денежные средства для обеспечения деятельности вооруженных формирований МТО ИГИЛ, — рассказали в ФСБ.

В отношение задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 205.1 УК РФ (Финансирование терроризма). Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее жителя Волгоградской области приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима за финансирование организации «Хайят Тахрир Аш-Шам» (признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По данным ФСБ, обвиняемый перевел деньги террористу, принимавшему участие в боевых действиях в Сирии.