Задержана банда петербуржцев, подозреваемых в похищении несовершеннолетнего

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские во Всеволожском районе Ленинградской области задержали банду молодых людей, подозреваемых в похищении несовершеннолетнего, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО. По данным правоохранительных органов, пять человек в возрасте от 18 до 19 лет затащили в машину 17-летнего подростка. Там они надели на него наручники и вымогали деньги.

О происшествии сообщила мать пострадавшего. Она позвонила в полицию и рассказала, что ее сына увезли четыре человека в балаклавах. Как рассказали позднее задержанные, они требовали от пострадавшего 50 тысяч рублей за молчание. В случае непослушания они грозились раскрыть полиции некую противоправную информацию о подростке.

1 сентября был доставлен на спецстоянку и «Ауди Q7», при осмотре которого полицейские изъяли наручники, поясную кобуру с перцовым баллончиком, страйкбольный пистолет и экипировку. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека) и части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство), — сообщили в полиции.

По информации Telegram-канала SHOT, двое подозреваемых являются сыновьями российского бизнесмена Василия Лущинского. Предприниматель основал компанию «Петербурггазстрой». Канал уточнил, что сейчас организация погрязла в долгах.

Ранее в Москве задержали группу пранкеров, которые устроили розыгрыш с похищением на автобусной остановке. Против них возбуждено уголовное дело по статье о мелком хулиганстве.