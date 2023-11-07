Задержан замминистра внутренних дел Дагестана Силовики задержали замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники силовых структур задержали замминистра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные структуры республики. По данным агентства, обыски проходят по месту его жительства и работы. Причина задержания уточняется.

Задержан замминистра внутренних дел Республики Дагестан Руфат Исмаилов, у него проходят обыски дома и на работе, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова. У следователей возникли вопросы к деятельности Магомедова на посту министра спорта Дагестана, который он занимал в период с 2012 по 2021 год. Telegram-канал «112» писал, что Магомедова арестовали по делу о растрате в особо крупном размере. Кроме того, чиновника проверяют на причастность к ряду преступлений, в числе которых организация убийств, рэкет и экстремизм.

До этого сообщалось о задержании мэра Тулуна Юрия Кариха. По данным Telegram-канала SHOT, политика заподозрили в мошенничестве с недвижимостью. Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опроверг эти слухи, заявив, что в действительности Карих был вызван на допрос в рамках расследования уголовного дела. Решение о его задержании судом не принималось.