Задержан замкомандира «Айдара» Денис Мурыга

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Ленинский районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит ходатайство следователя об аресте Дениса Мурыги, подозреваемого в участии в незаконном вооружённом формировании, сообщил представитель объединённой пресс-службы судов Ростовской области. По его словам, Мурыга является заместителем командира одного из подразделений украинского националистического батальона «Айдар». Как уточняет «Интерфакс», Мурыга был задержан в ходе фильтрационных мероприятий на границе с Россией.

Поступило ходатайство <...> об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мурыги Дениса, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ, — сказал представитель пресс-службы суда.

Как уточнил источник в правоохранительных органах региона, не позднее февраля 2015 года Мурыга стал заместителем командира подразделения «Айдара» в Лисичанске. В том же году он был в составе группы айдаровцев, которые подорвали мост в ЛНР, в результате чего погибли люди. Санкции по статье об участии в незаконном вооружённом формировании предусматривают от 8 до 15 лет тюрьмы.

Ранее Следственный комитет России предъявил очные обвинения в жестоком обращении с гражданским населением двум военнослужащим ВСУ и одному участнику националистического батальона «Айдар». Следователи допросили порядка четырёх тысяч лиц, сдавшихся в плен, в том числе более 200 офицеров. Так, обвинение в жестоком обращении с гражданским населением было предъявлено военнослужащему националистического батальона «Айдар» Владимиру Чигировскому, а также Сергею Пилиповичу из 36-й отдельной бригады морской пехоты и Василию Шитре из 23-го отдельного мотопехотного батальона. В СК заявляют, что на допросах они во всём сознались.