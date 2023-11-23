Задержан экс-замглавы Ленинского района Подмосковья Mash: задержан экс-замглавы Ленинского района Подмосковья Альберт Гравин

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщает, что правоохранители задержали ушедшего в отставку экс-заместителя главы Ленинского района Московской области Альберта Гравина. По его информации, чиновника подозревают в причастности к нарушениям при строительстве жилых домов.

Как выяснил канал, около двух недель назад Гравина сняли с должности и дали возможность уйти по собственному желанию. Mash пишет, что задержание Гравина может быть связано с выдачей разрешений на строительство многоэтажек, из-за чего в регионе существенно была ограничена зона покрытия систем ПВО. По данным канала, с чиновником сейчас работают сотрудники Следственного комитета.

Ранее бывший начальник управления МВД России по Амурской области Николай Аксенов был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Суд также признал виновным начальника тыла этого же управления Михаила Робканова. Они приговорены к четырем и пяти годам лишения свободы в колонии общего режима соответственно.

В период с 2013 по 2015 год в здании районного отдела полиции в Амурской области проходила реконструкция в рамках государственного контракта. Следствие установило, что Робканов и Аксенов подписывали документы о приемке фактически невыполненных работ на сумму свыше 39 млн рублей. Таким образом, они нанесли существенный ущерб и воспрепятствовали выполнению госзаказа.