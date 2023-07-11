Задержан второй подозреваемый в нападении на юношу из-за цвета волос Задержан второй подозреваемый в нападении на юношу из-за цвета волос в Электростали

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Калужской области задержали второго подозреваемого в нападении на 19-летнего парня, которому в Электростали сняли скальп из-за цвета волос, сообщила представитель МВД России Ирина Волк, ее слова приводит Telegram-канал «МВД Медиа». Второго фигуранта дела задержали ранее. Им оказался житель Республики Коми 1999 года рождения.

В г. Обнинске Калужской области сотрудниками подмосковной полиции задержан второй подозреваемый в причинении ножевых ранений жителю Электростали, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Telegram-канал SHOT пишет, что пострадавший парень сейчас находится в больнице. По словам врачей, ему предстоит долгое лечение.

Ранее сообщалось, что в Электростали мигранты сняли с 19-летнего юноши скальп из-за ирокеза, окрашенного в зеленый цвет. Предположительно, конфликт вспыхнул после того, как молодой человек подошел к компании незнакомых людей и попросил закурить.

Адвокат Леонид Исаев сообщил NEWS.ru, что напавшим может грозить до 12 лет лишения свободы по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Он считает, что необходимо вернуть минимальный порог наказания за данное преступление, до марта 2011 года составлявшего пять лет тюрьмы. Сейчас же, по словам юриста, за такое деяние могут дать и два, и три года заключения.