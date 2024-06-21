Задержан врио министра транспорта Самарской области Хинштейн: полиция задержала врио министра транспорта Самарской области Пивкина

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости

Иван Пивкин

Полиция задержала временно исполняющего обязанности министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина, сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, накануне в отношении чиновника возбудили уголовное дело по статье о превышении полномочий.

Сегодня сотрудниками полиции прямо в рабочем кабинете был задержан врио министра транспорта и автодорог [Самарской области] Иван Пивкин. Прямо сейчас дома у министра проходит обыск, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о задержании в Москве бывшего совладельца лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексея Тайчера. Параллельно с этим у бизнесмена прошли обыски. Представители компаний отказались комментировать инцидент. Один из источников уточнил, что по этому же делу были задержаны еще пять человек.

До этого суд приговорил бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Хакасии Дмитрия Василиади к восьми годам лишения свободы по делу о взятке в один миллион рублей. Отбывать наказание экс-чиновник должен будет в колонии строгого режима. По версии обвинения, взятку чиновник получил в 2023 году от директора подрядной организации. За это он обещал содействие в исполнении госконтрактов по ремонту автодорог в Хакасии. Его задержали с поличным сотрудники регионального УФСБ.