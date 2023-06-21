Задержан россиянин, который передавал СБУ данные о военных SHOT: в Пензе задержали местного жителя, который передавал СБУ данные о военных РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что Пензе задержали 39-летнего местного жителя по подозрению в госизмене. По данным канала, в 2022 году мужчина через соцсети передавал украинской стороне данные о военнослужащих ВС РФ.

Канал пишет, что ранее его уже судили за заведомо ложный донос и угрозы представителю власти. Сейчас ему грозит пожизненное заключение, сообщает SHOT.

Ранее в Ростове-на-Дону по обвинению в государственной измене был задержан конструктор одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело о госизмене в форме шпионажа. Инженеру грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

В середине мая ФСБ раскрыла 25-летнюю украинскую шпионку, которая передавала информацию о российских военных объектах и технике группировки «Восток». Женщину арестовали, на нее заведено дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ).