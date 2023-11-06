Задержан водитель-мигрант, чья машина вместе с пассажиркой утонула в Неве В Петербурге задержали водителя утонувшей в Неве вместе с пассажиркой машины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге задержали водителя, чей автомобиль утонул в реке Неве вместе с пассажиркой, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. Задержанным оказался 31-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, который нарушил миграционное законодательство.

Водитель доставлен в отдел полиции, в отношении него составлен административный протокол по статье 18.8 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — говорится в сообщении.

Как установила полиция, вечером 5 ноября водитель Mercedes остановился напротив дома по Рыбацкому проспекту. Мужчина вышел из машины и не поставил ее на ручной тормоз, в результате чего транспортное средство скатилось в реку. В салоне автомобиля находилась 33-летняя женщина, которая утонула. Водитель пытался остановить машину, но не смог изменить траекторию движения и выбрался на сушу под угрозой смерти. Рядом с местом происшествия также находились рыбаки, которые не смогли помочь остановить автомобиль.

Утонувшей пассажиркой оказалась медицинская сестра петербургской детской поликлиники. Сообщалось, что женщина была беременна. Она не дожила до своего дня рождения три дня.