Задержан вандал, осквернивший памятник Петру I в Петербурге Полиция в Петербурге задержала вандала, справившего нужду у «Медного всадника»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Петербургская полиция задержала 17-летнего местного жителя, которого обвинили в акте вандализма около памятника Петру I на Сенатской площади («Медный всадник»). Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ведомства.

26 февраля в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержано лицо, предположительно причастное к совершению противоправного действия. Правонарушителем оказался 17-летний молодой человек, проживающий в Выборгском районе Петербурга, — говорится в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 56-летнего мужчину, который наносил на стены храмов надписи с дискредитацией СВО. Подозреваемым оказался житель Калининского района, против которого возбудили два уголовных дела по статьям о порче памятников культуры и вандализме.

Также в Санкт-Петербурге задержали девушку, которая ранее нанесла граффити на инсталляцию «Два сердца» — символ побратимства с Мариуполем. На этот раз 18-летней петербурженке грозит тюремный срок за повторную дискредитацию Вооруженных сил России.

В декабре 2022 года петербурженку уже задерживали за порчу инсталляции «Два сердца» на Дворцовой площади. Оставленные девушкой надписи сочли оскорблением российской армии. Тогда задержанная отделалась штрафом, также ее исключили из университета.