Раскрыты детали расследования ЧП с туристами в Дагестане В СК объявили о задержании катерщика, столкнувшегося со скалой в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобиль Следственного Комитета РФ

В Дагестане задержали водителя катера, который вместе с туристами врезался в скалу во время экскурсии, рассказала помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анастасия Глущенко. В результате погибла девушка 1992 года рождения, еще три человека получили травмы, передает РИА Новости.

Судоводителя задержали. В ближайшее время изберут меру, — заявила представитель СК.

Как ранее рассказали в ГУ МЧС России по Дагестану, транспортное средство столкнулось со скалой. Всего на борту находились восемь человек. Погибшую девушку звали Б. Алина. Травмы получили Е. Панфилов, А. Панфилова и А. Игнаткова. Они были доставлены в городскую больницу для обследования.

До этого предпринимателя Александра Кима приговорили к 5,5 года колонии, признав его виновным в организации нелегальной экскурсии по коллектору Неглинки, обернувшейся гибелью восьми человек. Признавший вину диггер Никита Дубас осужден на 8,5 года колонии.

Тем временем стало известно, что правительство Таиланда планирует сократить продолжительность безвизового режима для иностранцев с 60 до 30 дней. Решение связано с участившимися случаями нарушения миграционного законодательства.