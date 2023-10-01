Полиция задержала убийцу супружеской пары в Ялте Baza: мужчина убил супружескую пару в Ялте из-за политических разногласий

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары в Ялте, пишет Telegram-канал Baza. Он признался, что совершил преступление из-за политических разногласий. По словам мужчины, супруги негативно отзывались о властях России и считали Крым украинским.

По информации Baza, задержанным оказался 60-летний Шавкат. После убийства он уехал из Ялты в село Веселое под Судаком, где был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее стало известно, что в Ялте была убита супружеская пара, приехавшая из Днепропетровской области. По данным Telegram-канал Baza, убийство произошло утром 29 сентября на Горной улице. Мужчина зашел в дом к супружеской паре и начал избивать битой 66-летнего Владимира и 58-летнюю Викторию.

По данным Baza, супруги попытались дать отпор нападавшему, однако злоумышленник оказался сильнее. Он убил пару и оставил их тела на цокольном этаже дома. Впоследствии полицейские обнаружили внутри дома разбросанные вещи и порванные бумаги.

Ранее в Нижегородской области 55-летний вагнеровец поссорился с сестрой, облил ее бензином и поджег. Пострадавшая скончалась от полученных телесных повреждений. Нападавший был задержан. Конфликт между родственниками произошел на бытовой почве. Как выяснил Telegram-канал Baza, убийцей оказался бывший участник ЧВК «Вагнер» Олег Г.