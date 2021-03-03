Задержан школьник, подозреваемый в зверском убийстве семьи в Пермском крае

https://static.news.ru/photo/d37d2ce8-7c35-11eb-a717-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранители задержали 16-летнего школьника, который подозревается в зверском убийстве своей семьи в посёлке Октябрьский в Пермском крае. Ранее считалось, что убийство мог совершить муж убитой женщины.

В доме были найдены тела трёх человек. Два из них принадлежали хозяйке дома и её 12-летней дочке. Раны не позволили сразу установить личность третьей жертвы, и сначала в полиции решили, что это 16-летний сын женщины. Отца семейства автоматически объявили в розыск, но выяснилось, что третья жертва — он, и тогда подозрение пало на школьника. Позже его задержали сообщает «МК».

Соседи отзываются обо всех членах семьи положительно. Подростка описывают как серьёзного юношу, который хорошо учился в школе, ходил в кружок по гитаре и всегда имел свои цели в жизни.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого убийцу семьи из трёх человек в городе Волоколамске Московской области. Вечером 4 декабря 2020 года троих родственников обнаружили погибшими в СНТ «Малахит» в Волоколамском городском округе под Москвой. Погибшими оказались супружеская пара, а также их 16-летняя дочь.