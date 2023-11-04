Задержан подозреваемый в убийстве начальника отделения службы приставов Полиция Рязани задержала подозреваемого в убийстве главы судебных приставов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Рязани задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве начальника отделения службы судебных приставов Сергея Калужского, сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк. Уточняется, что в операции приняли участие ФСБ и Росгвардия. Задержанному мужчине 43 года.

Подозреваемый задержан по статье 91 УПК РФ, уточнила Волк. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

Тело начальника отделения судебных приставов обнаружили 2 ноября. Специалисты установили, что в мужчину выстрелили несколько раз. О мотивах злоумышленника на данный момент неизвестно. Ранее сообщалось, что чиновника убил неизвестный в маске. Его подстерегли у магазина в микрорайоне Недостоево. Нападавший выпустил в пристава несколько пуль, однако цели достигли лишь две. Одна из них попала в голову, другая в грудь. Злоумышленник скрылся с места преступления.

Трагедия произошла 1 ноября, в День судебного пристава. После работы Калужский зашел в магазин и уже подходил к дому с пакетами. Отмечается, что нападавший мог иметь личные мотивы.