Задержан подозреваемый в убийстве мужчины у ТЦ в Ногинске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве мужчины у торгового центра в подмосковном Ногинске, сообщает Telegram-канал SHOT. Им оказался 27-летний безработный местный житель, ранее судимый за кражу и мошенничество.

По версии следствия, незадолго до трагедии погибший, задержанный и третий мужчина вместе выпивали. В этом время между ними произошла крупная ссора, и 44-летний пострадавший уехал на своем Saab 9-5. На парковке у местного торгового центра «Люкс» подозреваемый с подельником догнал его и расстрелял прямо в машине, ранив в ногу и поясницу. Всего было четыре выстрела, уточняет канал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего». Предполагаемому виновнику грозит до 15 лет колонии.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в ночь на 8 января. Раненый смог самостоятельно добраться до больницы, однако не выжил. Вместе с ним в машине находилась женщина, о ее состоянии ничего не известно. Предположительно она была пьяна и не смогла ничего объяснить следствию.

До этого инспекторы ДПС в Саратове вынужденно открыли стрельбу по пьяному водителю. Он бросился на них с ножом, когда правоохранители остановили его автомобиль. Инспекторы сделали два предупредительных выстрела, но мужчина их проигнорировал. В результате он получил пулевое ранение брюшной полости. Также ножевое ранение получил один полицейский.