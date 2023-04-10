Задержан подозреваемый в убийстве 17-летнего челябинца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинске 17-летнего местного жителя зарезали на улице во время стычки, передает URA.RU со ссылкой на свой источник. В управлении СКР региона подтвердили, что подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Предполагается, что убийцей стал 20-летний житель города, уроженец Средней Азии, недавно получивший российский паспорт. При этом в правоохранительных органах отрицают, что конфликт завязан на национальной почве.

Межнациональный конфликт не установлен. Хотя убитый и подозреваемый действительно конфликтовали. Погибший воспитывался в благополучной семье, подозреваемый в поле зрения полиции не попадал, — заявил источник.

Убийству предшествовала словесная перепалка между двумя группами молодых людей возле компьютерного клуба в ТЦ «Космос». Кто-то с фейкового аккаунта начал оскорблять одного из участников клуба, и две группы молодых людей встретились, чтобы выяснить отношения. В ходе разборок один из подростков получил два ножевых ранения.

Ранее в Иркутской области 17-летний подросток был арестован после того, как отнял у разъяренного пенсионера ружье и выстрелил ему в ногу. Мужчина пытался угомонить компанию, которая громко отдыхала возле дома. От потери крови на месте инцидента он скончался.