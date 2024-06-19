Задержан подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Кузбассе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кемеровской области задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, передает пресс-служба МВД. Информации о его личности ведомство не предоставило. 18 июня тело школьницы с признаками насильственной смерти нашли в колодце вблизи заброшенного здания в городе Топки.

Мои коллеги из полиции Кемеровской области – Кузбасса задержали подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении 12-летней девочки, которая вчера была объявлена в розыск как без вести пропавшая, — сообщили в полиции.

Девочка пропала в тот же день, когда начались поиски. В них участвовали как сотрудники правоохранительных ведомств, так и волонтеры.

До этого в деревне Дядьково Рязанской области в вентиляционной шахте 18-этажного дома было найдено тело 16-летнего подростка. Друг погибшего утверждает, что смерть стала случайностью. По его словам, товарищ не планировал совершать самоубийство. Возможной причиной произошедшего юноша считает ошибку застройщика при проектировании здания. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ).