Задержан подозреваемый в мошенничестве на 3 млрд рублей В Новосибирске задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранительные органы задержали в Новосибирске руководителя коммерческой организации, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД России по региону. По данным ведомства, он заключил соглашения о проектировании и строительстве шести школ с областным Минобразования, на эти цели из бюджета было выделено 3 млрд рублей.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Новосибирской области установлен и задержан 40-летний руководитель коммерческой организации, подозреваемый в совершении мошенничества в особо крупном размере, — говорится в публикации.

В результате школы так и не были построены, их готовность составляет не более 22%. Два возведенных здания не отвечают требованиям проектно-сметной документации. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее суд отправил под стражу заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина, задержанного в Москве. Его обвиняют в приготовлении к преступлению и мошенничестве в особо крупном размере.