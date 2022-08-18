Задержан один из напавших на врачей больницы в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из мужчин, совершивших нападение на врачей больницы в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета. Отмечается, что в нападении на медиков участвовали четверо.

Задержан один из подозреваемых в нападении на троих врачей и покушении на их убийство. Им оказался мужчина 1974 года рождения. Розыск второго подозреваемого продолжается, – говорится в сообщении.

Известно, что после хирургического вмешательства мужчине стало плохо, его доставили в реанимацию, где он скончался. Родственники погибшего обвинили во всем врачей и решили отомстить.

По версии следствия, злоумышленники ворвались в больницу, где сначала избили заведующего отделением, а затем двух врачей, нанося при этом множество ударов и высказывая угрозы убийством.

Инцидент произошел 16 августа примерно в 11 часов. Пострадавшие медики уже написали заявления в полицию. По требованию прокуратуры следователи завели уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ).