Задержан обстрелявший жилые дома под Курском боец ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Российские военные следователи смогли установить личность бойца Вооруженных сил Украины, который обстреливал жилые дома в деревне Спальное Курской области, заявила пресс-секретарь СК РФ Светлана Петренко. Украинский военнослужащий, по ее словам, был задержан в ходе боевых действий.

Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении военнослужащего 92-й отдельной штурмовой бригады ВФУ Сергея Сафронова, подозреваемого в покушении на убийство, а также умышленном уничтожении чужого имущества, — сказано в сообщении.

По версии следствия, 23 августа 2024 года Сергей Сафронов незаконно вторгся на территорию РФ в составе украинских вооруженных формирований с целью совершить теракт. Когда вражеские подразделения находились в Суджанском районе Курской области, фигурант периодически обстреливал жилые дома в деревне Спальное.

Действия подследственного привели к существенным повреждениям гражданской инфраструктуры и разрушению жилых домов. Отмечается, что помимо этого Сафронов проходит и по другому уголовному делу о групповом теракте, которым уже занимается суд.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ, находившиеся в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре Курской области, переговаривались по рации на английском и испанском языках. При этом тел наемников на территории обители обнаружено не было — по одной из версий, их сожгли или обезобразили.