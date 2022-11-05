Задержан новый подозреваемый по делу о пожаре в кафе «Полигон» в Костроме СК России сообщил о задержании двух подозреваемых по делу о пожаре в кафе «Полигон»

Фото: Светлана Сергеева/ТАСС

Директор компании «Империя», отвечающей за работу кафе «Полигон» в Костроме, задержана по делу о пожаре, сообщает Следственный комитет России в Telegram. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное возможное наказание по данной статье — 10 лет лишения свободы.

Директор ООО «Империя», которая организовывала работу заведения, задержана в качестве подозреваемой по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), — говорится в сообщении ведомства.

Также Следственный комитет подтвердил задержание 23-летнего мужчины, который подозревается в использовании пиротехнического средства в кафе, что, предположительно, и послужило причиной пожара.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы. В настоящий момент по данному делу проводятся следственные мероприятия.

Пожар в «Полигоне» произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий номер сложности. По последним данным, погибли 13 человек, еще пятеро пострадали. Из заведения были эвакуированы 250 человек.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело. Ход расследования контролируют руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин и глава регионального управления ведомства Денис Левченко. По подозрению в совершении пожара был задержан 23-летний военнослужащий Станислав И. По версии следствия, он произвел серию выстрелов из охотничьей ракетницы, после чего скрылся. Подозреваемый полностью признал свою вину.