Задержан мужчина, намеренно влетевший на авто в толпу людей под Новгородом

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Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя Mercedes GLK 250, который ночью 19 ноября умышленно протаранил толпу у кафе в Новгородской области, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Ввиду тяжести совершенного следователь настаивает на отправке подозреваемого в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело по статье о покушение на убийство двух лиц.

По данным СКР, инцидент произошел в городе Боровичи. Между подозреваемым и потерпевшими в ту ночь произошел конфликт. Когда посетители находились на улице, к ним приблизился белый Mercedes и, не сбавляя скорости, продолжил ход в направлении толпы. Водитель переехал одного человека. В ведомстве уточнили, что травмы различной степени тяжести получили двое пострадавших.

В октябре в Свердловской области водитель насмерть сбил пешехода, после чего сбросил его труп в канаву и скрылся с места преступления. Мужчина был задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. ДТП произошло в ночь на 12 октября в селе Коркинское Туринского района Свердловской области. По словам самого водителя, мужчина лежал на дороге, из-за плохой видимости он не заметил его и совершил наезд.