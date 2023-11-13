Задержан мужчина, избивший бутылкой школьницу в Ленобласти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Правоохранители задержали мужчину, который избил школьницу бутылкой в поселке Яльгелево Ленинградской области, сообщает 78.ru. Пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму.

Инцидент произошел в одном из дворов деревни. Молодой человек избивал 15-летнюю девочку руками и бутылкой. Ребенок кричал, чем привлек внимание местных жителей.

Как рассказали изданию очевидцы, медики диагностировали потерпевшей черепно-мозговую травму, множественные ушибы и ссадины. Прокуратура Ломоносовского района инициировала проверку по факту причинения вреда здоровью. В настоящий момент выясняются подробности конфликта.

В столице сегодня сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который обвиняется в избиении девушки ножкой табуретки. Инцидент произошел в квартире на улице Маршала Соколовского, между молодыми людьми вспыхнула ссора на бытовой почве. В ходе конфликта 35-летний мужчина нанес 25-летней потерпевшей не менее 30 ударов кулаками и не менее двух ударов ножкой табурета по голове, спине и конечностям. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, ее госпитализировали.