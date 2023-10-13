Задержан мэр чувашского Новочебоксарска «112»: мэра Новочебоксарска в Чувашии задержали за должностные преступления

Фото: nowch.cap.ru

Дмитрий Пулатов

Главу города Новочебоксарск в Чувашии Дмитрия Пулатова задержали за должностные преступления, сообщает Telegram-канал «112». Отмечается, что его увезли на допрос прямо из мэрии, в помещениях администрации прошли оперативные мероприятия.

Как пишет канал, уголовное дело в отношении главы города возбудили по материалам прокурорской проверки. По информации источника канала, претензии к мэру могут быть связаны с нарушениями при реализации госпрограммы «Формирование городской среды».

3 октября стало известно, что сотрудники ФСБ России задержали мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова. По данным Telegram-канала «МК в Дагестане», у следователей возникли вопросы к деятельности Магомедова на посту министра спорта Дагестана, который он занимал в период с 2012 по 2021 год. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Днем ранее, 2 октября, сообщалось о задержании мэра Тулуна Юрия Кариха. По данным Telegram-канала SHOT, политика заподозрили в мошенничестве с недвижимостью. Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опроверг эти слухи, заявив, что в действительности Карих был вызван на допрос в рамках расследования уголовного дела. Решение о его задержании судом не принималось.