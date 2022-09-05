Задержан директор турфирмы, организовавшей тур на Ключевскую сопку

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новосибирске задержан директор турфирмы «Экстрим тайм», организовавшей тур на вулкан Ключевская сопка, где при восхождении погибли туристы, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Также известно, что в связи с задержанием гендиректора в турфирме проходят обыски.

Обыски прошли, его [генерального директора] задержали, — сказал собеседник агентства.

Ранее один из гидов группы из 12 туристов, совершавшей восхождение на сопку, обратился за помощью к спасателям. Он сообщил, что пять человек погибли при падении с высоты, еще один турист пострадал и находится без сознания. Один гид сломал ногу. Впоследствии число жертв возросло до шести, а позднее — до восьми человек.

Впоследствии трое туристов, застрявших на Ключевском вулкане на высоте 3300 метров, вышли на связь с родственниками и сообщили, что живы и здоровы, они ждут спасателей в домике вулканологов, где есть газ и продовольствие. Ранее сообщалось, что восемь участников группы погибли, судьба ещё одного человека, застрявшего на высоте 4158 метров, остаётся неизвестной. Краевая прокуратура возбудила по данному факту уголовное дело. По поручению регионального прокурора Дмитрия Рычагова будет организована проверка организации и проведения туристического тура.