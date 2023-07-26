Задержан бывший глава Ижевска Бекмеметьев Экс-мэра Ижевска Бекмеметьева отправили под домашний арест до 25 сентября по делу о взятке

Фото: vk.com/olegbekmemetev

Олег Бекмеметьев

В Ижевске под домашний арест отправлен экс-мэр Олег Бекмеметьев, подозреваемый в передаче государственных и муниципальных территорий под коммерческую застройку, передает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Арест продлится до 25 сентября.

Суд постановил избрать в отношении Бекмеметьева О. Н. меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца — до 25 сентября 2023 года и установил в отношении него ряд ограничений, — сообщили в суде.

В региональном СКР сообщили, что против Бекмеметьева возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления».

По данным следствия, в 2021 году обвиняемый в нарушение требований законодательства передал в собственность коммерческой организации, занимающейся строительством многоквартирных жилых домов, земли, находившиеся в государственной и муниципальной собственности, — сообщили в ведомстве.

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий продавать на аукционах изъятое у коррупционеров жилье. Средства, полученные от обращения в доход государства такого имущества, согласно российскому законодательству, зачисляются в бюджет Фонда пенсионного и социального страхования.