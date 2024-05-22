«Зачем я буду вам говорить?»: Чемезов сбежал с пикета отца ребенка-инвалида На Урале вице-губернатор проигнорировал вопросы пикетчика, чей сын болен СМА

Фото: Анна Майорова/URA.RU/TASS

Олег Чемезов

Дмитрий Бахтин, отец трехлетнего Миши со СМА (спинально мышечная атрофия), устроил одиночный пикет перед зданием полпредства в Екатеринбурге и встретился с вице-губернатором Свердловской области Олегом Чемезовым, пишут «Вечерние ведомости». Мужчина обратился к нему, чтобы рассказать историю сына и попросить помощи с лекарствами. Однако Чемезов не стал отвечать на вопросы, сел в машину и уехал.

Вице-губернатор заявил Бахтину, что власти и региональный минздрав обеспечивают его семью всем необходимым. Отец ребенка-инвалида опроверг эту информацию, объяснив, что все препараты он приобретает исключительно своими силами и средствами благотворителей. Чемезов сообщил, что «у него другая информация».

Ну, зачем я буду вам говорить? — ответил Чемезов на вопрос Бахтина, какой информацией обладает он.

Супруга Бахтина считает, что либо Минздрав вводит администрацию губернатора в заблуждение об обеспечении лекарствами, либо Чемезов «просто что-то не договаривает».

Бахтин не в первый раз устраивает пикет, чтобы получить для своего сына лекарство «Рисдиплам». В декабре прошлого года он вышел к Минздраву региона, так как, несмотря на требование губернатора Евгения Куйвашева обеспечить семью препаратами, с ними так никто и не связался.