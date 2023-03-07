Забывшую права петербурженку жестко задержали, разбив стекло авто

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительницу Санкт-Петербурга жестко задержали сотрудники ДПС, разбив стекло ее машины, передает 78.ru. Претензии правоохранителей к девушке заключались в том, что она была без прав. По словам самой задержанной, документ она оставила в другой куртке, а QR-код с госуслуг сотрудники ДПС смотреть отказались.

Не ломайте! Не ломайте! Документы сейчас подвезут! — взывает петербурженка на предоставленном ей самой видео. Окно все же было разбито.

С девушкой в машине находились две собаки с инвалидностью, которые разбежались при задержании. По словам самой задержанной, полицейские изначально вели себя агрессивно, поэтому она побоялась открыть дверь.

К настоящему моменту автолюбительница провела сутки в отделении. В ее отношении теперь могут возбудить уголовное дело. Все это время машина с разбитым стеклом была на штраф-стоянке.

Ранее инспекторы ДПС в Туле остановили нарушителя, пробежав за ним восемь километров. Водитель, за которым устроили погоню сотрудники правоохранительных органов, забыл дома права и не хотел быть пойманным.

Сотрудники ДПС заметили подозрительную машину на улице Маршала Жукова. Водитель проигнорировал сигнал к остановке. Он попытался скрыться, началась погоня. В итоге мужчина оставил автомобиль в районе села Алешня. Он остановился там и побежал в поле. Инспекторам тоже пришлось спешиться. В итоге они бежали за нарушителем восемь километров и поймали его.