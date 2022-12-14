Забывшего в пациентке салфетку травматолога отправят под суд Забывшего в пациентке салфетку травматолога из Новосибирска отправят под суд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Травматолога из Новосибирска обвинили в причинении смерти по неосторожности после того, как его пациентка умерла из-за оставленной им в ране салфетки, сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета. Врач предстанет перед судом — ему грозит ограничение свободы на срок до трех лет.

Расследованием дела травматолога занимался Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Новосибирской области. В ходе ряда экспертиз следователи выяснили, что в сентябре 2021 года обвиняемый проводил операцию пожилой пациентке, которой было 68 лет, и в процессе оставил в ране марлевую салфетку. Это спровоцировало развитие воспаления, из-за которого женщина умерла.

В Новосибирской области родители ранее обвинили врачей Чистоозерной ЦРБ в гибели их полуторамесячного сына. По их словам, к младенцу, находившемуся в реанимации, вызвали пьяного анестезиолога, который не смог поставить катетер. Мать потребовала провести в отношении него проверку. По словам женщины, специалист шесть часов не мог поставить младенцу катетер, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Позднее юрист Юлия Стибикина, комментируя видео с признанием анестезиолога, рассказала, что за 20 лет работы ни разу не сталкивалась со случаем, когда врач признался, что оказывал помощь с похмелья. По ее словам, этот случай является вопиющим и данное им на камеру признание сыграет против него во время судебных разбирательств. Специалист уточнила: если будет доказано, что именно действия врача нанесли вред ребенку, он понесет за это уголовную ответственность.